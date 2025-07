Atletica Matteo Sogni scatenato sui 110 hs ai Campionati Italiani juniores promesse Disabato e Mihai vincenti

Matteo Sogni ha infiammato i Campionati Italiani juniores e promesse di atletica allo Stadio Zecchini di Grosseto, portando a casa una performance da urlo nei 110 ostacoli con un tempo di 13.38. Questo risultato, a soli otto centesimi dal record italiano U20, lo ha incoronato tra le stelle emergenti del salto in avanti. La sua corsa, insieme alle vittorie di Disabato e Mihai Vincenti, promette scintille nella stagione dell’atletica italiana. La gara è solo all’inizio...

Matteo Togni si è meritato la copertina nella seconda giornata dei Campionati Italiani juniores e promesse di atletica in corso di svolgimento allo Stadio Zecchini di Grosseto. Il diciannovenne ha corso i 110 ostacoli in 13.38 con 0,9 ms di vento a favore, fermandosi a otto centesimi dal record italiano U20 siglato da Lorenzo Perini dodici anni fa e issandosi al quarto posto delle liste nazionali con barriere da un metro (quelle di categoria). Giulia Macchi ha stampato un brillante 53.51 sui 400 metri: la junior si è migliorato di oltre mezzo secondo sul giro di pista, diventando l’ottava all-time tra le under 20. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Matteo Sogni scatenato sui 110 hs ai Campionati Italiani juniores/promesse. Disabato e Mihai vincenti

