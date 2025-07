Infortunio Musiala la reazione di Alphonso Davies in diretta

In un attimo di tensione e preoccupazione, il drammatico infortunio di Jamal Musiala durante il match tra Psg e Bayern Monaco ha scosso il mondo del calcio. La scena è diventata ancora più toccante quando Alphonso Davies, suo compagno e anch'egli alle prese con un grave infortunio, ha assistito in diretta su Twitch. La reazione di Davies rivela l’intensità di un momento che rimarrà nella memoria di tutti gli appassionati. Ecco come ha vissuto quell’istante.

Il drammatico infortunio di Jamal Musiala, che è stato travolto da Donnarumma e si è fratturato la caviglia nel corso di Psg-Bayern Monaco del Mondiale per club, ha scosso chiunque l'abbia visto in diretta. Compreso il compagno del tedesco Alphonso Davies, anche lui gravamente infortunato (rottura parziale del legamento crociato lo scorso marzo). L'esterno canadese ha assistito al match a favore di camera, sul suo canale Twitch: ecco la sua reazione sconcertata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Infortunio Musiala, la reazione di Alphonso Davies in diretta

