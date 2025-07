Wimbledon 2025 Shelton e de Minaur si qualificano per gli ottavi di finale

Wimbledon 2025 si conferma un torneo ricco di sorprese e record storici. Nella giornata di sabato, l’attenzione è tutta rivolta ai protagonisti del singolare maschile, con Shelton e De Minaur che conquistano gli ottavi rispettando le aspettative. Ma ciò che rende questa edizione ancora più memorabile è la storica qualificazione di tre italiani al secondo turno, un risultato mai raggiunto prima. Un traguardo che apre nuove prospettive per il tennis italiano e non solo.

Il sabato della prima settimana del torneo di Wimbledon propone, nel singolare maschile, i match valevoli per la parte alta del tabellone. Approdano agli ottavi di finale, rispettando il pronostico favorevole, l’americano Ben Shelton e l’australiano Alex de Minaur. Per la prima volta nella storia l’Italia qualifica tre giocatori agli ottavi di finale del singolare maschile dello Slam inglese. Lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 10, liquida 6-3 7-6(4) 6-2, in due ore di gioco, l’ungherese Marton Fucsovics, giocatore proveniente dalle qualificazioni. Alex de Minaur, undicesimo favorito del seeding, si qualifica per la seconda settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon 2025, Shelton e de Minaur si qualificano per gli ottavi di finale

In questa notizia si parla di: shelton - ottavi - finale - wimbledon

ATP Queen’s, Alcaraz e Draper agli ottavi. Eliminati Fritz, de Minaur e Shelton - Una giornata intensa al Queen’s, teatro di emozioni e sorprese sul prato londinese. Mentre i campioni si preparano a Wimbledon, il torneo britannico riserva scenari sorprendenti: Alcaraz continua a stupire, mentre altri big come Fritz e Shelton sono stati eliminati agli ottavi.

Dopo più di cinque ore di match, Sonego supera Nakashima e accede agli ottavi di finale a #Wimbledon: se la vedrà con il vincente tra Fucsovics e Shelton @BMWItalia Vai su X

Dopo Cobolli anche Sinner raggiunge gli ottavi di finale di Wimbledon. Battuto Martinez, ora uno tra Dimitrov e Ofner Vai su Facebook

Sonego agli ottavi a Wimbledon (sfiderà Shelton): il terzo italiano dopo Sinner e Cobolli, battuto Nakashima d; Sinner, il percorso (teorico) per la finale con Alcaraz: Musetti ai quarti, Djokovic in semi; Ben Shelton, l'avversario di Sinner agli Australian Open.

Tre italiani negli ottavi di Wimbledon: Lorenzo Sonego si qualifica dopo una maratona di cinque ore - Dopo una maratona di oltre cinque ore Lorenzo Sonego batte l' statunitense Nakashima e raggiunge Sinner e Cobolli negli ottavi di finale di Wimbledon. Secondo msn.com

Sinner quando gioca a Wimbledon? Jannik sfida Dimitrov lunedì per gli ottavi: orario, dove vederla in tv e streaming - Il numero uno al mondo ha battuto agilmente, in tre set, lo spagnolo Pedro Martinez con il punteggio di 6- Da msn.com