Kolo Muani Juventus i bianconeri non vogliono rinunciare all’attaccante! Il PSG fa muro ma questa formula potrebbe mettere d’accordo tutti | i dettagli

Kolo Muani Juventus, i bianconeri non vogliono rinunciare all'attaccante: ci sono importanti aggiornamenti. La Juventus sta continuando a lavorare con determinazione per rafforzare il reparto offensivo, e uno dei nomi principali che continua a circolare è quello di Randal Kolo Muani. Il francese, che ha giocato un'ottima stagione con i bianconeri durante il prestito dal Paris Saint-Germain, è diventato un obiettivo concreto per il club torinese, ma la situazione non è così semplice. Come riportato da Manuele Baiocchini di Sky Sport, il calciomercato Juve ha tentato in vari modi di sistemare il rinnovo del prestito con il PSG, ma fino ad oggi il club parigino non ha dato il via libera.