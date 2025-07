Quante posizioni guadagna Lorenzo Sonego nel ranking ATP? Balzo a Wimbledon e possibile sorpasso su Berrettini!

Lorenzo Sonego sta vivendo un momento di grande slancio nel circuito ATP, grazie alla sua emozionante vittoria a Wimbledon 2025. Il suo successo contro Brandon Nakashima gli ha permesso di guadagnare diverse posizioni nel ranking e di avvicinarsi rapidamente a un possibile sorpasso su Matteo Berrettini. Con il suo talento in crescita e la determinazione dimostrata, il piemontese si prepara a sfidare i grandi del tennis, puntando a consolidare la sua presenza tra i top player.

Lorenzo Sonego ha vinto una spettacolare maratona contro lo statunitense Brandon Nakashima, imponendosi al tie-break del quinto set e meritandosi così la qualificazione agli ottavi di finale di Wimbledon 2025. Il tennista piemontese conferma l'ottima tenuta nei corpo a corpo, è riuscito a rimontare un break nel parziale decisivo e si è così assicurato l'ingresso tra i migliori 16 sui sacri prati. Il nostro portacolori se la dovrà vedere con lo statunitense Ben Shelton, contro cui ha purtroppo perso ai quarti degli Australian Open e al primo turno del Roland Garros nel corso di questa stagione. Servirà una grande magia al 30enne per superare l'ostacolo americano e continuare a sognare nel terzo Slam di una stagione che si sta rivelando proficua.

Lorenzo Musetti è il sesto azzurro in semifinale nell’era Open agli Internazionali d’Italia. L’ultimo era stato Sonego - Lorenzo Musetti si afferma come protagonista degli Internazionali d’Italia 2025, diventando il sesto azzurro a raggiungere le semifinali nell’era Open, dopo Sonego.

