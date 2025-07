Mercato Juve da chi sarà composto l’attacco del futuro? Da Osimhen a Kolo Muani passando per Vlahovic | con David giocherà… Ultime

Il mercato della Juve si infiamma e l’attacco del futuro si disegna tra grandi nomi come Osimhen, Kolo Muani e Vlahovic. La squadra bianconera lavora sodo per mettere a punto un reparto offensivo di livello mondiale, con il prioritario obiettivo di rinforzare la rosa e tornare a lottare ai massimi livelli. Ma chi sarà il partner ideale di David? Le ultime novità svelano interessanti scenari che potrebbero rivoluzionare il volto dell’attacco juventino.

Mercato Juve, da chi sarà composto l’attacco del futuro? Ci sono novità su chi giocherà con David: le ultime. Il mercato Juve continua a lavorare attivamente sul mercato, con un obiettivo ben chiaro: rafforzare il reparto offensivo. Come riportato da Manuele Baiocchini di Sky Sport, i bianconeri stanno cercando di capire quale sarà il futuro di Victor Osimhen, e se ci sono margini per una trattativa con il Napoli. Il centravanti nigeriano è da tempo un obiettivo della Juve, che lo considera un rinforzo di altissimo livello per la prossima stagione. Tuttavia, la clausola da 75 milioni di euro vale solo per club esteri, mentre tra club italiani la trattativa si basa su un accordo diretto, quindi la Juventus sta cercando di capire se ci sarà disponibilità da parte del Napoli a cedere il giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com