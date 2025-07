Roma l’esigente Gasperini detta legge | servono 50 milioni per due colpi

Roma si prepara a rinforzarsi sotto la guida esigente di Gasperini, pronto a dettare legge e a puntare su due grandi acquisti. La dirigenza giallorossa, decisa a investire 50 milioni di euro, sta lavorando per trasformare il sogno in realtà : una rivoluzione che potrebbe cambiare le sorti della squadra. È l'inizio di una nuova era, e i tifosi attendono con ansia il prossimo capitolo.

Gian Piero Gasperini pretende rinforzi: la dirigenza giallorossa cede ed investe, servono 50 milioni per due colpi (Ansa Foto) – SerieAnews La Roma si rinnova, riparte. Dopo l’era Ranieri ha preso il via un nuovo progetto, l’ennesimo dei Friedkin che sono sempre a caccia di un tecnico che possa tenere tra le prime quattro posizioni la squadra magari lottando anche per il titolo. La proprietà statunitense stavolta sembra essere andata sul sicuro: ha ingaggiato Gian Piero Gasperini, forse uno dei migliori allenatori italiani. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Roma, l’esigente Gasperini detta legge: servono 50 milioni per due colpi

In questa notizia si parla di: gasperini - servono - milioni - colpi

Calciomercato Roma, Gasperini ha le idee molto chiare: per ritornare in Champions servono questi giocatori! - Il calciomercato della Roma si infiamma con Gasperini che traccia la rotta verso la Champions, puntando su giocatori chiave per rinvigorire la rosa.

Ora Gasperini mette la freccia Il Tempo (L.Pes) Superata la scadenza del 30 giugno, a Trigoria inizia il mercato vero. Gasperini ha indicato tra le priorità le corsie esterne: servono un titolare a destra e un rinforzo a sinistra. In lista c’è Zortea, valutato dal Cagliar Vai su Facebook

Roma, al via gli acquisti: 100 milioni per cinque colpi. Gasp vuole Zortea; Roma, al via gli acquisti: 100 milioni per cinque colpi. Gasp vuole Zortea; Calciomercato Roma – Chiuso il nuovo terzino: Gasp esulta.

Calciomercato Roma, summit a Trigoria con Gasperini: 100 milioni - Calciomercato Roma, 100 milioni per Gasperini sul mercato. Secondo asromalive.it

Gasperini, scatta l’ora dei rinforzi. Zortea in pole per la fascia destra - In difesa avanza la candidatura di Lucumì che ha rifiutato diverse offerte estere e il 10 luglio vedrà scadere la clausola da 28 milioni ... Da msn.com