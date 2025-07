PSG Hernandez e Pacho saltano la semifinale ma rischiano anche la finale?

Il Paris Saint-Germain si prepara alla semifinale del Mondiale per Club senza Hernández e Pacho, entrambi espulsi contro il Bayern Monaco. La loro assenza mette a rischio la presenza anche nella finale, aggiungendo ulteriore tensione a una stagione già ricca di emozioni. Con Donnarumma tra i pali e una determinazione crescente, il PSG dovrà affrontare nuove sfide per mantenere vivo il sogno mondiale. Riusciranno a superare l’ostacolo e scrivere un’altra pagina di storia?

