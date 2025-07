Pentathlon Roberto Micheli stacca il pass per la finale ad Alessandria d’Egitto

Roberto Micheli conquista la finale di Coppa del Mondo 2025 a Alessandria d’Egitto, superando le semifinali con determinazione e grinta. Nonostante una penalizzazione nel laser run, l’atleta delle Fiamme Oro si assicura il pass per l’ultimo atto, regalando emozioni agli appassionati italiani. Con questa performance, Micheli si conferma tra i migliori del pentathlon moderno internazionale, pronto a sfidare i rivali nella battaglia decisiva. La sua avventura continua: la sfida finale promette scintille!

Nelle semifinali maschili della Finale di Coppa del Mondo 2025 di pentathlon moderno, in corso ad Alessandria d'Egitto, stacca il pass per l'ultimo atto Roberto Micheli (Fiamme Oro), mentre vengono eliminati Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) e Matteo Cicinelli (Carabinieri). Nella Semifinale A passa il turno Roberto Micheli (Fiamme Oro) nonostante la penalizzazione per falsa partenza nel laser run: l'azzurro chiude al nono posto con 1504 punti, staccando l'ultimo pass disponibile per la finale, bruciando in volata il bulgaro Todor Mihalev, decimo con 1503 e primo degli eliminati. Non ce la fa, invece, Giorgio Malan, eliminato nella prova ad ostacoli a causa di un doppio errore alle tilting ladders: l'azzurro fa segnare il miglior tempo sia nel nuoto (2:01.

