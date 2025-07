L’Inter sfida il Liverpool | rottura definitiva e 40 milioni per l’addio

L’Inter non si ferma e continua a scrivere il suo futuro nel calciomercato. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Bonny, i nerazzurri sono pronti a sfidare il Liverpool, con una mossa da 40 milioni che potrebbe segnare un addio definitivo. La richiesta di mercato apre nuove prospettive, mentre il rebus Calhanoglu si fa sempre più complesso. La strategia dell’Inter mira a pianificare con anticipo le prossime mosse per consolidare la squadra e puntare al successo.

Il mercato dei nerazzurri non accenna a placarsi: la richiesta riscrive nuovamente il finale, dando seguito alle ultime indiscrezioni Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Bonny, l’ Inter continua a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti con cui puntellare l’organico. Condizionati dalle possibili uscite, i nerazzurri puntano ad esempio a risolvere il rebus Calhanoglu per pianificare con largo anticipo le prossime mosse per la mediana. (LaPresse) – Calciomercato.it E così, mentre il profilo di Ederson continua a calamitare non pochi consensi, i meneghini non vogliono precludersi altri movimenti in entrata soprattutto se si dovessero materializzare quelle cessioni in un certo senso preventivabili. 🔗 Leggi su Calciomercato.it