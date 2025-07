Tour de France 2025 Philipsen conquista la 1ª tappa | a lui anche la maglia gialla

Il 2025 segna l’inizio di un’emozionante avventura con il Tour de France che, per la prima volta in anni recenti, parte direttamente dalla Francia, da Lille. La prima tappa ha incoronato Jasper Philipsen come vincitore e nuovo portatore della maglia gialla, promettendo una corsa ricca di sfide e colpi di scena. La Grande Boucle è pronta a regalare emozioni indimenticabili: cosa ci riserverà il resto di questa spettacolare edizione?

Termina la prima tappa del Tour de France 2025. La Lille-Lille ha visto il trionfo di Jasper Philipsen, che vestirà la prima maglia gialla. Ha inizio l’edizione n°112 de ‘ la Grande Boucle’. Il Tour de France torna come di consueto nel mese estivo, con una gara che si prospetta come sempre di grande sfida e grandi emozioni. A differenze delle altre edizioni, la partenza del Grande Giro francese di quest’anno è direttamente in Francia (Lille), con le consuete 21 tappe che saranno tutte in terra francese. Tanta attesa per il Tour dopo aver vissuto tante emozioni nel Giro d’Italia, che ha visto trionfare Simon Yates dopo una penultima tappa mozzafiato. 🔗 Leggi su Sportface.it

