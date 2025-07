un nuovo sinner a wimbledon vince e regala colpi spettacolari

Va detto che Jannick Sinner, con un gioco esplosivo e colpi spettacolari, dimostra di essere pronto a conquistare anche erba e titoli importanti. La sua vittoria a Wimbledon apre le porte agli ottavi e conferma il suo crescente talento. Con questa prestazione, il giovane italiano si candida come protagonista indiscusso del torneo: il suo percorso può solo migliorare. Restate sintonizzati, perché il meglio deve ancora venire.

Poco più di un allenamento, ma anche un Jannick Sinner quasi nuovo nel match che gli spalanca gli ottavi di finale a Wimbledon. Il numero uno del mondo batte lo spagnolo Pedro Martinez in tre set con estrema facilità : lo spagnolo è in partita solo nel secondo set quando fallisce un paio di occasioni per andare sul 4-4 e a quel punto Sinner chiude il set 6-3 per poi asfaltare lo spagnolo nel terzo con lo stesso punteggio del primo (6-1). Va detto che Martinez era un po’ acciaccato tanto da dover chiedere l’intervento del fisioterapista per un problema alla spalla, ma la differenza tra i due è parsa subito evidente e nonostante qualche errore gratuito di Sinner da fondo campo, il match è filato via liscio senza intoppi per l’azzurro. 🔗 Leggi su Panorama.it