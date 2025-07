Gaza foundation ' due operatori umanitari Usa feriti da Hamas'

In un contesto di crescente tensione, la Gaza Foundation ha annunciato che due operatori umanitari statunitensi sono stati feriti durante una missione di distribuzione di cibo nella Striscia di Gaza, in un atto attribuito a Hamas. La situazione resta sotto stretta osservazione mentre le indagini proseguono. Fortunatamente, i feriti non sono in pericolo di vita. La comunitĂ internazionale segue con preoccupazione questi sviluppi cruciali e spera in una rapida soluzione.

La Gaza foundation (Ghf) ha riferito che due operatori umanitari americani sono rimasti feriti mentre distribuivano cibo ai residenti della Striscia di Gaza. "Le prime notizie indicano che si è trattato di un atto ostile da parte di Hamas. Il fondo continua a indagare e aggiornerĂ la situazione con ulteriori informazioni non appena disponibili. Grazie a Dio i feriti non sono in pericolo di vita." Il colonnello Nadav Shoshani, portavoce internazionale dell'Idf, ha poi confermato che "l'organizzazione terroristica Hamas e altri gruppi terroristici a Gaza continuano a sabotare e a ostacolare la distribuzione degli aiuti umanitari, sia nei siti di consegna che lungo le vie di accesso". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza foundation, 'due operatori umanitari Usa feriti da Hamas'

