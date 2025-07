Discovery e Sky rompono dopo quasi 30 anni | ecco dove vedere tennis e Olimpiadi invernali

Dopo quasi tre decenni, Discovery e Sky si separano, lasciando gli appassionati senza i loro canali storici. Ma niente paura: ora puoi scoprire dove seguire tennis e Olimpiadi invernali, perché nuove alternative stanno emergendo per vivere queste emozioni sportive. Resta con noi: ecco come non perdere nemmeno un minuto di azione!

I canali Eurosport e Discovery Channel non saranno più disponibili nell'offerta di Sky. L'accordo con Warner Bros non è stato rinnovato per divergenze economiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Discovery e Sky rompono dopo quasi 30 anni: ecco dove vedere tennis e Olimpiadi invernali

In questa notizia si parla di: discovery - rompono - quasi - anni

’!!!! Fiesta a Madrid: l’Italia trionfa agli Europei a squadre, seconda ‘Coppa Europa’ della storia azzurra. Ci confermiamo campioni a due anni dalla vittoria di Chorzow! Italia 431,5 Polonia 405,5 Germania 397 #atletic Vai su Facebook

Discovery e Sky rompono dopo quasi 30 anni: ecco dove vedere tennis e Olimpiadi invernali; I TV LED Edge si rompono davvero più facilmente di quelli full LED?; Prodotti a tempo, si rompono a fine garanzia.

Discovery e Sky rompono dopo quasi 30 anni: ecco dove vedere tennis e Olimpiadi invernali - I canali Eurosport e Discovery Channel non saranno più disponibili nell'offerta di Sky. Scrive msn.com

Eurosport e Discovery escono di scena da Sky - Con il mese di luglio 2025 si apre una nuova fase per il panorama televisivo italiano: dopo quasi tre decenni, Eurosport 1 e 2 e Discovery Channel non sono più disponibili su Sky. Segnala macitynet.it