Tuffi Conte Giovannini vincono al Meeting di Bolzano Sul podio anche Pizzini e Tocci Marsaglia

La seconda giornata del Bolzano Diving Meeting 2025 si apre con emozioni e successi per l’Italia. Simone Conte e Andrea Giovannini dominano il podio nel sincro maschile dalla piattaforma, portando a casa la vittoria con un punteggio eccezionale. Sul podio anche Pizzini e Tocci Marsaglia, che confermano il loro talento e determinazione. La scena si anima con performances di altissimo livello, rendendo questa manifestazione un appuntamento imperdibile per gli appassionati di diving.

Seconda giornata di gare al Bolzano Diving Meeting 2025 ed è stato un sabato sicuramente positivo per i colori azzurri. Il miglior risultato è stato quello di Simone Conte ed Andrea Giovannini, che hanno trionfato nel sincro maschile dalla piattaforma. La coppia azzurra ha concluso con il punteggio complessivo di 383.37, con un pregevole triplo e mezzo indietro raggruppato da 80.19. Secondo posto per gli americani GlasbergWeinrich (356.28) e i rappresentanti della selezione degli atleti indipendenti RogavaPustovalov (307.38). Una buona gara per Elisa Pizzini, che ha concluso al secondo posto l'individuale femminile dai tre metri femminili.

