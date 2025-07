Meloni sente Netanyahu | Urgente il cessate il fuoco a Gaza

Giorgia Meloni si mobilita con decisione per riportare la pace a Gaza, dialogando con leader chiave come Netanyahu, Tamim e Trump. La sua voce forte e determinata sottolinea quanto sia urgente fermare il conflitto e salvaguardare la vita di civili innocenti. In un contesto di tensioni crescenti, l'Italia si impegna attivamente nel cercare soluzioni concrete, perché la pace non può più aspettare.

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sentito al telefono l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, e il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Ieri aveva parlato con il presidente americano Donald Trump.  In tutti i colloqui la premier Meloni ha richiamato l'urgenza di giungere a un cessate il fuoco a Gaza . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

