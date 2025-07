Wimbledon 2025 Djokovic regala spettacolo con Kecmanovic e approda agli ottavi di finale

Nel cuore di Wimbledon 2025, Novak Djokovic si conferma re indiscusso del tennis britannico, regalando uno spettacolo emozionante contro il connazionale Kecmanovic. Con una performance brillante e la vittoria numero 100 nel torneo, il campione serbo si prepara a sfidare De Minaur negli ottavi di finale. La sua determinazione e talento continuano a sorprendere, dimostrando che il suo cammino verso il titolo è più vivo che mai…

Novak Djokovic regala spettacolo nell'incontro dei sedicesimi di finale del torneo di Wimbledon e conquista la vittoria numero 100 nel torneo inglese. Il serbo liquida 6-3 6-0 6-4, in un'ora e quarantasette minuti,  il connazionale Miomir Kecmanovic e approda così agli ottavi di finale, turno in cui affronterà l'australiano Alex de Minaur. Djokovic apre le danze con l'1-0 ottenuto ai vantaggi con l'ace, il suo rivale replica per l'1-1. I due contendenti si fronteggiano a colpi di solidi servizi e potenti rasoiate da fondo concedendo poco sulla propria battuta. Il sette volte vincitore del torneo tiene a zero il servizio del 4-3 e, dopo un combattuto ottavo gioco, firma il break del 5-3 sul rovescio fuori misura del rivale.

