Wimbledon impresa Sonego | quello che ha fatto al tie-break è incredibile! 

Lorenzo Sonego scrive un’altra pagina memorabile nella storia del tennis italiano. Contro lo statunitense Brandon Nakashima, ha sfoderato una performance da urlo. Tie-break al quinto set giocato in modo chirurgico. Attaccando da fondo, avanzando a rete con tempismo perfetto, ha steso Nakashima con un inequivocabile 10?3 nel super tie-break, conquistando il pass per gli ottavi di finale di Wimbledon per la seconda volta in carriera. Sonego vince una “maratona”. La partita è stata una maratona di oltre 5 ore, quattro set finiti al tie-break prima di arrivare al trionfo finale: 6?7(5), 7?6(8), 7?6(2), 3?6, 7?6(3). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it