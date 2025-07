Taylor ancora tu | nuove polemiche dopo PSG-Bayern al Mondiale per Club

Antony Taylor, arbitro inglese già protagonista di polemiche nella finale di Europa League 2023, torna sotto i riflettori per alcune decisioni discutibili durante il match tra PSG e Bayern Monaco. La sua direzione in campo ha scatenato reazioni contrastanti tra tifosi e addetti ai lavori, alimentando nuove tensioni nel mondo del calcio internazionale. La partita, vinta dai parigini, si aggiunge così alle controversie che continuano a coinvolgere l’arbitro in questa stagione.

Antony Taylor, arbitro inglese già tristemente noto ai tifosi della Roma per la sua direzione della finale di Europa League 2023 contro il Siviglia, è tornato a far discutere per una serie di episodi controversi nella sfida tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, valida per i quarti di finale del Mondiale per Club. La partita, vinta 2-0 dai parigini, ha visto un Taylor protagonista in negativo con scelte che hanno lasciato perplessi tifosi, tecnici e osservatori internazionali. Gli errori di Taylor. Il primo episodio che ha acceso gli animi si è verificato nel primo tempo, quando Gianluigi Donnarumma è intervenuto duramente su Jamal Musiala.

PSG-Bayern 2 a 0: francesi in semifinale al Mondiale per Club 2025; Luis Enrique è una furia contro Taylor: la reazione dopo il cartellino rosso a Hernandez; Il PSG vince anche in 9 contro 11: Doué e Dembelé mettono al tappeto il Bayern.

