Replica La Promessa in streaming puntata 5 luglio 2025 | Video Mediaset

Non perdere l’appuntamento di oggi, lunedì 5 luglio 2025, con la soap spagnola La Promessa. Una puntata ricca di emozioni: Margarita abbandona la tenuta, lasciando tutti sorpresi, mentre Martina si trova sotto la tutela di Cruz. Se ti sei perso qualche episodio o vuoi rivivere i momenti salienti, ecco il video Mediaset in streaming per rivedere l’episodio trasmesso su Rete 4. Vivi di nuovo le emozioni della soap, perché le storie coinvolgenti non finiscono mai!

