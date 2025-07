Juventus quando tornano ad allenarsi i bianconeri? Tutte le date da sapere sul ritiro in Germania in vista della nuova stagione

La Juventus si prepara a ripartire con rinnovato entusiasmo: scopri tutte le date di ritorno agli allenamenti, il ritiro in Germania e le novità che attendono i bianconeri nella prossima stagione. Dopo la pausa post-FIFA Club World Cup, i nostri campioni sono pronti a riaccendere il motore e affrontare nuove sfide. Restate con noi per essere sempre aggiornati su tutto ciò che riguarda la Vecchia Signora!

Juventus, quando tornano ad allenarsi i bianconeri? Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione. La Juventus sta vivendo una pausa importante e di riposo dopo la conclusione della sua avventura nel FIFA Club World Cup, terminata agli ottavi di finale contro il Real Madrid. In queste tre settimane di pausa, i bianconeri hanno l’opportunità di ricaricare le energie in vista di una nuova stagione ricca di impegni. La Prima Squadra maschile riprenderà gli allenamenti il prossimo giovedì 24 luglio alla Continassa, segnando l’inizio della preparazione per il campionato 202526. Questo periodo di riflessione e preparazione è fondamentale per lavorare sulle fondamenta della nuova annata calcistica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com