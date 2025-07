Inaugurata la Red Bull Sailing Academy a Marina Monfalcone Tita | Un posto unico al mondo

Inaugurata a Marina Monfalcone la Red Bull Sailing Academy, un vero gioiello tra i centri di alta formazione velica in Europa. Un luogo unico al mondo, pronto a forgiare i campioni del futuro e a portare l’eccellenza italiana nel panorama internazionale. Con una cerimonia emozionante e la partecipazione di grandi campioni come Ruggero Tita, questa academy promette di rivoluzionare il mondo della vela. Il viaggio verso nuove sfide è appena iniziato!

La Red Bull Sailing Academy, uno dei centri di alta formazione negli sport velici piĂą avanzati d’Europa, ha ufficialmente aperto le sue porte oggi a Marina Monfalcone, con un evento spettacolare che ha attirato una grande folla di visitatori entusiasti, segnando un inizio elettrizzante per il suo futuro percorso. All’evento hanno partecipato i membri del Red Bull Italy SailGP Team, su tutti il campione olimpico Ruggero Tita, il plurivincitore dell’America’s Cup Jimmy Spithill e l’ex olimpionico, oggi CEO di Marina Monfalcone, Hans-Peter Steinacher. La Red Bull Sailing Academy è un centro d’eccellenza per la formazione dei giovani talenti della vela a livello mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inaugurata la Red Bull Sailing Academy a Marina Monfalcone, Tita: "Un posto unico al mondo"

