Lotta Gubbiotti d’argento nei -70 kg dello stile libero agli Europei U20 di Caorle Caso in finale per l’oro nei -74 kg

La giornata dedicata allo stile libero degli Europei Under 20 di lotta a Caorle si anima di emozioni e sorprese: dopo due bronzi, l'Italia conquista il suo terzo podio con l'argento di Daniele Gubbiotti nei -70 kg. Con un'impetuosa corsa verso il successo, domani Raul Caso si prepara a contendersi l'oro nei -74 kg. Nei -70 kg, Gubbiotti nella finale per l'oro cede il passo al…

La sesta e penultima giornata, dedicata interamente allo stile libero, degli Europei Under 20 2025 di lotta, in corso al PalaMare di Caorle, consegna all'Italia la terza medaglia: dopo due bronzi, infatti, arriva l'argento di Daniele Gubbiotti nei -70 kg. Domani gli azzurrini rimpingueranno ulteriormente il bottino, dato che Raul Caso disputerà la finale per l'oro nei -74 kg. Nei -70 kg Daniele Gubbiotti nella finale per l'oro cede il passo al russo Inal Cheldiev, che si impone per superiorità tecnica con incontro interrotto sul punteggio di 14-4. L'azzurrino al sito federale commenta: " Sono molto contento, non mi aspettavo di arrivare in finale, ma una volta arrivato pretendevo da me stesso la medaglia d'oro.

