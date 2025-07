Formula 1 GP Silverstone 2025 | Max Verstappen in pole position davanti a Piastri e Norris

Max Verstappen si impone con una prestazione straordinaria, conquistando la pole position al GP di Silverstone 2025 con un tempo di 1’24”892. Il campione olandese si conferma il favorito indiscusso del mondiale, pronto a dare spettacolo in una pista storica. Accanto a lui, sorprende Oscar Piastri sulla McLaren, che conquista la prima fila con soli pochi millesimi di distacco. La griglia di partenza promette scintille: ecco come si presenta il Gran Premio.

Max Verstappen conquista la pole position del Gran Premio di Silverstone 2025 con un giro strepitoso in 1’24”892, confermandosi ancora una volta il pilota da battere nel Mondiale di Formula 1. Il fuoriclasse olandese della Red Bull partirà davanti a tutti nella dodicesima tappa del campionato, affiancato in prima fila dalla sorprendente McLaren di Oscar Piastri, autore del secondo miglior tempo in 1’24”995. Griglia di partenza GP Silverstone 2025: bene McLaren, Ferrari in terza fila. Ottimo risultato anche per Lando Norris, terzo in qualifica con la seconda McLaren ( 1’25”010 ), che domani scatterà in seconda fila accanto alla Mercedes di George Russell ( 1’25”029 ). 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com