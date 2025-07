Sommer può lasciare l’Inter | l’erede a parametro zero è top

L'Inter si prepara a grandi mosse di mercato, con Sommer che potrebbe lasciare l’Inter a parametro zero e il portiere svizzero in bilico tra Galatasaray e un'altra ipotesi di altissimo livello. I giorni cruciali sono alle porte, mentre la società rinforza l’attacco con l’acquisto di Bonny dal Parma, rafforzando un reparto già ricco di talento. La finestra estiva promette emozioni e sorprese, e tutto può ancora succedere.

Per il portiere svizzero c'è la pista Galatasaray e intanto spunta un'ipotesi di livello altissimo per sostituirlo: può arrivare anche gratis Sono giorni e settimane fondamentali per l'Inter, che ha appena annunciato l'acquisto di Bonny dal Parma. Un puntello per l'attacco che si aggiunge ai vari Lautaro, Thuram, Taremi, Pio e Sebastiano Esposito. Un reparto senza dubbio affollato, anche considerando la presenza di Valentin Carboni, per cui in effetti si va verso l'ennesimo prestito anche se sono in corso tutte le valutazioni. L'argentino è un profilo diverso dagli altri, di qualità, un trequartista che manca in rosa.

