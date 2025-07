Pride un corteo arcobaleno a Napoli

Oggi Napoli ha conquistato il cuore della diversità con un vibrante corteo arcobaleno, simbolo di inclusione e amore. La madrina Gaia ha acceso l’entusiasmo, mentre il sindaco ha ribadito: “Una città di grande tolleranza”. La celebrazione si conclude con un emozionante concerto di Gozzi e Pamela Prati, testimoniando come la cultura e l’orgoglio possano unire una comunità. Un giorno di festa per tutti, perché l’arcobaleno è il colore della libertà.

A Napoli oggi c'è stato il pride, la madrina era Gaia. Il sindaco in prima linea: "Una città di grande tolleranza". Stasera concerto della Gozzi e di Pamela Prati.

Diritti e solidarietà si intrecciano nel corteo che ha colorato Napoli. Al Pride, accanto alle bandiere arcobaleno, sono apparse anche quelle della Palestina. La madrina Gaia sottolinea l’importanza di prendere posizione, mentre dagli striscioni si alzano messa Vai su Facebook

