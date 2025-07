Psg-Bayern le pagelle | Gigio 8 sempre più numero uno al mondo Kane errore fatale | 5,5

Nell’emozionante sfida tra PSG e Bayern, i protagonisti si sono distinti con prestazioni sorprendenti. Gigio Donnarumma si conferma il numero uno al mondo con un voto 8, mentre Kane commette un errore fatale che potrebbe pesare sull’esito. Lucas Hernandez, dopo l’ingresso, sorprende per una follia, ma Olise brilla come il migliore in assoluto, minacciando costantemente. Tuttavia, la partita riserva ancora molte sorprese e colpi di scena…

Lucas Hernandez, follia a pochi minuti dall'ingresso in campo. Olise il migliore in assoluto, una minaccia continua. Ma non basta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Psg-Bayern, le pagelle: Gigio 8, sempre più numero uno al mondo. Kane, errore fatale: 5,5

