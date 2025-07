Auf wiedersehen Thomas Muller ha giocato la sua ultima partita con il Bayern Monaco

Dopo 25 anni di successi e emozioni, Thomas Müller saluta il Bayern Monaco, chiudendo un'epoca indimenticabile. Con il cuore gonfio di ricordi e gratitudine, l'ultima partita contro il PSG ha segnato la fine di un viaggio straordinario. Nonostante i pochi minuti sul campo, il suo impatto rimarrà indelebile nella storia bavarese, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ispirerà generazioni future.

Finisce dopo 25 anni l’avventura di Thomas Muller al Bayern Monaco: contro il PSG, in campo nel finale, ha giocato l’ultima partita con i bavaresi Thomas Müller si congeda dal Bayern Monaco dopo un lungo e straordinario legame che dura dal 2000. Nell’ultima partita con la maglia bavarese, i minuti in campo sono stati pochi: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Auf wiedersehen Thomas, Muller ha giocato la sua ultima partita con il Bayern Monaco

In questa notizia si parla di: thomas - ultima - partita - bayern

Tour de France 2025, Thomas: "Grande emozione per la mia ultima volta" - Il Tour de France 2025 segna il capitolo finale di un'epoca indimenticabile: Geraint Thomas, leggenda del ciclismo, si appresta a vivere la sua 14ª e ultima avventura sulla Grande Boucle.

Thomas Muller ha giocato l'ultima partita col Bayern: tra MLS e ritiro, gli scenari per il suo futuro Vai su X

#NapoliNews Napoli non ci pensa due volte: vuole Thomas Muller! #CalcioMercato #Napoli #ThomasMuller Il Napoli starebbe seriamente puntando la sua attenzione su Thomas Muller, leggenda vivente del Bayern Monaco in procinto di lasciare la Baviera. L Vai su Facebook

Thomas Muller ha giocato l'ultima partita col Bayern: tra MLS, ritiro e Manchester United, dove va e quale sarà il suo futuro; In pochi hanno amato il calcio come Thomas Muller; Thomas Muller durissimo: Inconcepibile lamentarsi del caldo. Io ho 36 anni e corro per 90 minuti.

Thomas Muller ha giocato l'ultima partita col Bayern: tra MLS, ritiro e Manchester United, dove va e quale sarà il suo futuro - La leggenda dei bavaresi è entrata nel secondo tempo contro il PSG, senza cambiare il corso della partita: dopo 25 anni si è chiusa un'era. Secondo msn.com

Hummels e la dedica per Müller: “Oggi la tua ultima partita casalinga, divertiti” - MSN - Il fantasista tedesco, infatti, disputa la sua ultima partita con la maglia del club bavarese, che a inizio ... Da msn.com