Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi | icone di stile al torneo equestre

Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi brillano come vere icone di stile al prestigioso torneo equestre di Monaco, catturando l’attenzione di tutti con eleganza e raffinatezza. Due donne che sanno unire tradizione e modernità, ispirando con i loro look impeccabili. Scopri come queste protagoniste della moda hanno lasciato il segno in un evento tanto atteso, confermando il loro ruolo di vere ambasciatrici dell’eleganza europea. Leggi tutto su Donne Magazine.

Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi incantano con i loro outfit durante il torneo equestre di Monaco.

Carolina di Monaco, la nipote bellissima troppo vicina a suo marito - Carolina di Monaco, icona di eleganza, è al centro dell'attenzione per la sua nipote Eugenia di Hannover, una giovane bellissima e appassionata di moda.

Charlotte Casiraghi, nipote di Grace Kelly e figlia della principessa Carolina di Monaco, pur non possedendo un titolo nobiliare ufficiale, è riconosciuta come una delle donne più eleganti d’Europa. Laureata in filosofia alla Sorbona, parla fluentemente più lin Vai su Facebook

