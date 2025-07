De Laurentiis e il colpo da novanta per il Napoli | Lo ha convinto De Bruyne

Il mercato del Napoli si infiamma con una mossa a sorpresa di Aurelio De Laurentiis, che ha convinto Kevin De Bruyne a unirsi alla squadra. Un colpo da novanta pensato per rafforzare la rosa di Antonio Conte e mantenere alto l’obiettivo Scudetto. Con questa manovra strategica, il club azzurro si prepara a dominare sia in Italia che in Europa, puntando a un nuovo capitolo di successi. La domanda ora è: questa scelta cambierà le sorti della competizione?

Retroscena di mercato sorprendente sul Napoli e sul colpo da novanta messo a segno da Aurelio De Laurentiis: c’entra anche Kevin De Bruyne. È un Napoli sempre più attivo in sede di mercato per cercare di regalare ad Antonio Conte una rosa di alto livello, al fine di essere competitivi su più fronti. La priorità in casa azzurra, infatti, è quella di difendere lo Scudetto conquistato nella stagione scorsa, oltre che ad ambire a un ottimo percorso nella UEFA Champions League. Per fare ciò, gli azzurri stanno accelerando in maniera decisa sul calciomercato, dopo i colpi già annunciati di Kevin De Bruyne e Luca Marianucci. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - De Laurentiis e il colpo da novanta per il Napoli: “Lo ha convinto De Bruyne”

