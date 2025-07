Sonego-Nakashima | highlights Wimbledon

Un match epico tra Lorenzo Sonego e Brandon Nakashima ha infiammato il terzo turno di Wimbledon. Dopo oltre cinque ore di puro spettacolo, l’azzurro ha trionfato in cinque emozionanti set (6-7, 7-6, 7-6, 3-6, 7-6), regalando punti spettacolari e dimostrando una tenacia infinita. Con questa vittoria, Sonego raggiunge per la seconda volta gli ottavi di finale dello Slam inglese, consacrandosi protagonista indiscusso del torneo.

