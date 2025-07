Anche Sonego agli ottavi di Wimbledon battuto Nakashima in cinque ore

Una giornata storica per il tennis italiano a Wimbledon: dopo Jannik Sinner e Flavio Cobolli, anche Lorenzo Sonego conquista gli ottavi, battendo Nakashima in una sfida epica durata oltre cinque ore. È la prima volta che tre azzurri arrivano tra i primi sedici nel prestigioso torneo londinese, un risultato che infiamma il pubblico e conferma il talento del nostro movimento. La rincorsa verso la gloria continua, e il sogno di trionfare si fa più vicino.

Per la prima volta tre azzurri tra i primi sedici LONDRA (INGHILTERRA) - Giornata fantastica per il tennis italiano. Dopo Jannik Sinner e Flavio Cobolli, anche Lorenzo Sonego stacca il pass per gli ottavi di finale di Wimbledon. Il tennista torinese piega dopo oltre cinque ore di battaglia lo statunitense Nakashima.

