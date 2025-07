Il più grande colpo di scena in tv ha creato accidentalmente un universo condiviso con 400 serie

Il finale di St. Elsewhere ha rivoluzionato il modo di concepire le serie TV, dando vita al cosiddetto "universo condiviso" di Tommy Westphall. Questa teoria, nata da un colpo di scena incredibile, collega oltre 400 serie televisive creando un intricato mosaico narrativo. Un’idea sorprendente che ha trasformato il modo di guardare e interpretare la televisione, aprendo nuove prospettive per creativi e appassionati. Ma come ha influenzato questa scoperta l’industria dello spettacolo?

La conclusione della serie medical drama St. Elsewhere, trasmessa nel maggio del 1988, ha lasciato un segno indelebile nel panorama televisivo grazie a una svolta narrativa inaspettata. La storia si concludeva con l'ipotesi che l'intera ambientazione fosse frutto dell'immaginazione di un bambino affetto da autismo, Tommy Westphall, il quale giocava con una palla di vetro contenente la rappresentazione dello stesso ospedale fittizio. Questa rivelazione ha aperto le porte a discussioni e teorie complesse sul rapporto tra i vari show televisivi.

