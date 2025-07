Pedro Sanchez socialisti allo sbando | Divieto di sesso a pagamento

Pedro Sánchez e il Partito Socialista spagnolo si trovano al centro di uno scandalo che minaccia la loro immagine pubblica. Con il recente divieto di sesso a pagamento ai membri del partito, si apre un capitolo complesso in un contesto già segnato da polemiche. Il premier ha ribadito la "tolleranza zero" contro comportamenti machisti, invitando le militanti a...

Ci mancava il divieto per i propri tesserati di " sesso a pagamento ". Sta producendo conseguenze devastanti anche dal punto di vista dell'immagine l'ultimo scandalo che ha travolto il Partito socialista spagnolo e di riflesso, ancora una volta, il primo ministro Pedro Sanchez. Il premier nonché segretario generale dello Psoe ha ribadito oggi la " tolleranza zero " contro "ogni comportamento machista ". Sanchez ha fatto appello alle militanti a denunciare i casi di abusi sessuali e ha proposto l'espulsione immediata degli iscritti che "facciano uso della prostituzione ". Il detonatore sono stati gli audio registrati delle conversazioni alla base dell'inchiesta giudiziaria che coinvolge l'ex.

