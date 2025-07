ItalTennis nella storia tre azzurri per la prima volta agli ottavi di Wimbledon Sonego raggiunge Sinner e Cobolli

Una svolta storica per il tennis italiano: per la prima volta, tre azzurri approdano agli ottavi di Wimbledon. Sonego, Cobolli e Sinner scrivono un capitolo memorabile della nostra tradizione tennistica, dimostrando talento e tenacia sui campi più prestigiosi del mondo. Con imprese come quella di Lorenzo Sonego, che ha superato una battaglia lunga oltre cinque ore, l’Italia si conferma protagonista a livello internazionale, aprendo nuove strade e ispirando le future generazioni.

Lorenzo Sonego vola agli ottavi di finale di Wimbledon 2025. I l tennista torinese piega dopo oltre cinque ora di battaglia lo statunitense Brandon Nakashima. 6-7(5) 7-6(8) 7-6(2) 3-6 7-6(3) il punteggio in favore del numero 47 del mondo, che guadagna gli ottavi di finale ai Championships per la seconda volta in carriera. Tre italiani agli ottavi di Wimbledon: non era mai successo nella storia. . 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - ItalTennis nella storia, tre azzurri per la prima volta agli ottavi di Wimbledon. Sonego raggiunge Sinner e Cobolli

In questa notizia si parla di: ottavi - agli - wimbledon - storia

Francisco Cerundolo, chi è l’avversario di Sinner agli ottavi degli Internazionali - Francisco Cerundolo sfiderà Jannik Sinner agli ottavi degli Internazionali d'Italia 2025. Il talentuoso tennista argentino ha ottenuto la vittoria contro Sebastian Ofner, mentre Sinner ha superato Jesper de Jong.

Jannik Sinner. Flavio Cobolli. Lorenzo Sonego. Per la prima volta NELLA STORIA 3 ITALIANI accedono agli ottavi di finale a Wimbledon nella stessa edizione. Per la PRIMA VOLTA NELLA STORIA. Prima volta NELLA STORIA. PRIMA VOLTA nella storia. TUT Vai su X

La statunitense vince 2-6, 6-3, 6-4 e accede agli ottavi di finale dove affronterĂ Mirra Andreeva ? #Wimbledon Vai su Facebook

Wimbledon 2025: Sinner agli ottavi, Cobolli nella storia e Cocciaretto fuori; Wimbledon 2025, tre italiani agli ottavi: anche Sonego con Sinner e Cobolli. Prima volta nella storia; Wimbledon 2025, Sinner va di corsa agli ottavi: battuto Martinez in tre set in un match senza storia.

Lorenzo Sonego agli ottavi a Wimbledon (sfiderà Shelton): il terzo italiano dopo Sinner e Cobolli, battuto Nakashima dopo 5 ore - L'Italia del tennis sorride anche con Lorenzo Sonego, il terzo azzurro dopo Sinner e Cobolli a raggiungere gli ottavi di finale a Wimbledon. Si legge su msn.com

Sinner, Cobolli e un eroico Sonego: mai così tanta Italia agli ottavi di Wimbledon - Lorenzo batte Nakashima dopo una maratona di oltre 5 ore, e per la prima volta tre azzurri fanno così tanta strada sui prati di Londra. Lo riporta gazzetta.it