Motociclista di 52 anni muore nello schianto contro un’auto Ferito anche un bimbo di 9 anni

Tragedia a Luzzana: un motociclista di 52 anni, Roberto Ferri, ha perso la vita in un devastante incidente contro un’auto, coinvolgendo anche un bambino di 9 anni. La scena ha sconvolto la comunità e ha portato sul luogo l’elisoccorso, testimone di un dramma che ci ricorda quanto sia fragile la vita. Un bilancio doloroso che ci invita a riflettere sulla sicurezza stradale e l’importanza di prudenza.

Luzzana. Un motociclista di 52 anni è morto sabato pomeriggio, 5 luglio, in un incidente a Luzzana, in Val Cavallina. Si chiamava Roberto Ferri e abitava nel Milanese. Lo schianto contro un’utilitaria intorno alle 17. Nell’impatto è rimasto ferito anche un bimbo di 9 anni, a bordo dell’auto. Vicino alla Statale 42 è atterrato l’elisoccorso decollato da Bergamo che ha trasportato il piccolo al Papa Giovanni, dove è arrivato in codice giallo pochi minuti dopo le 18. Per il 52enne al volante della Ducati, invece, non c’è stato nulla da fare. La polizia stradale sul luogo dell'incidente Secondo i primi rilievi della Polizia Stradale di Bergamo, a causare l’incidente potrebbe essere stata una manovra azzardata della conducente dell’auto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it