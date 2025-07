Ultimissime Juve LIVE | assist dal Manchester United per Sancho spunta l’idea Bissouma per il centrocampo novità Vlahovic

Se sei appassionato di calcio e vuoi restare sempre aggiornato sulle ultime novità della Juventus, sei nel posto giusto. Dalle trattative con Manchester United a Sancho, alle suggestioni per il centrocampo con Bissouma, fino alle novità su Vlahovic: tutte le news in tempo reale, direttamente dalla redazione di JuventusNews24. Rimani con noi e scopri ogni dettaglio che potrebbe fare la differenza per i tuoi colori preferiti!

Juventus, contatti con gli agenti di Gyokeres: la situazione; Le notizie del 17 gennaio 2025 di calciomercato: Kolo Muani-Juve, c’è da attendere. Il Milan ha l’accordo con Walker; Calciomercato, ultime news di oggi in diretta LIVE.

Calciomercato Juve: assist Sancho, accordo a un passo! E Nico può fare spazio - La comunicazione allo United è chiarissima e i bianconeri sono in pole per l'inglese: ecco cosa manca. Lo riporta tuttosport.com

