L' esplosione a Torino è stata intenzionale un 40enne voleva vendicarsi contro la ex che non era in casa | il rogo le telecamere e l' arresto

Un'esplosione devastante ha scuotuto Torino nella notte tra il 30 giugno e il 1° luglio, distruggendo una palazzina in via Nizza 389. La polizia ha confermato che si è trattato di un gesto intenzionale, orchestrato da un 40enne spinto dalla vendetta contro l'ex compagna, che non era in casa. Le telecamere hanno catturato i momenti chiave e ora si attende l'arresto dell'autore, chiarendo che non si è trattato di un incidente né di una fatalità.

Esplosione a Torino, nessun incidente: è stato un gesto doloso. L'innesco e la caccia all'uomo. Gli inquirenti: «Jacopo Peretti non era l'obiettivo» - Una notte di tensione a Torino: un’esplosione, inizialmente misteriosa, ha distrutto tre appartamenti senza causare vittime.

