alessandro sibilio deve ingranare sopra i 50 in diamond league bel sigillo di alison dos santos

Alessandro Sibilio deve ancora sintonizzarsi sopra i 50 secondi nella Diamond League, sotto lo sguardo attento di Alison dos Santos. Il campano, debilitato da tonsillite e gastroenterite, ha affrontato la nona tappa a Eugene con grande determinazione, dopo aver sfiorato il podio agli Europei a squadre. Nonostante le difficoltà , l'atleta è pronto a risalire la china: il suo obiettivo è dimostrare di avere ancora margini di miglioramento e puntare alla vetta.

Alessandro Sibilio sta ancora pagando la tonsillite e la gastroenterite che lo hanno fortemente debilitato nelle ultime settimane, tanto da correre sopra i 50 secondi a Eugene, dove va in scena la nona tappa della Diamond League (il massimo circuito internazionale itinerante). Il campano, reduce dal quarto posto agli Europei a squadre (48.94), ha dovuto onorare l’impegno negli USA per un accordo preso giĂ da tempo, ma un volo intercontinentale in una condizione fisica non ottimale si è fatto sentire. L’azzurro è partito in maniera accorta come sua abitudine, ma poi non è mai riuscito a ingranare e sul rettilineo finale ha fatto ulteriormente fatica, chiudendo in ottava posizione con il crono di 50. 🔗 Leggi su Oasport.it