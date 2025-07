Juventus doppio addio e ritorno di fiamma | sorride Tudor

La Juventus, ferita dalle sconfitte contro Manchester City e Real Madrid, si prepara a un calcio di rigore: doppio addio e ritorno di fiamma nel mercato estivo. Sorride Tudor, pronto a guidare una squadra rinnovata e competitiva, mentre Comolli pianifica con astuzia due uscite strategiche e un acquisto importante. Il club vuole subito reagire e risalire la china, dimostrando che il futuro bianconero è scritto con determinazione e ambizione.

Vuole correre subito ai ripari la Juventus, dopo l'agrodolce Mondiale per Club vissuto negli Stati Uniti. Le sconfitte patite per mano del Manchester City e del Real Madrid hanno fatto scattare diversi campanelli d'allarme che il direttore generale Damien Comolli e Giorgio Chiellini non intendono affatto ignorare. Anzi. La prima reazione è consistita nell'acquisto a parametro zero di Jonathan David tuttavia il management è consapevole del fatto che, per tornare davvero competitivi ad alti livelli, serviranno altre operazioni di alto calibro.

