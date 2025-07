msc crociere sale in sella con tudor pro cycling debutto al tour de france 2025

MSC Crociere si prepara a un emozionante viaggio nel cuore del ciclismo professionistico, salendo in sella con Tudor Pro Cycling e il leggendario Fabian Cancellara. Un'alleanza che unisce lusso e passione sportiva, simbolo di innovazione e determinazione. L’accordo, valido fino al 2027, promette di portare emozioni alle stelle e di rafforzare il legame tra il mondo marittimo e quello su due ruote. La corsa verso la gloria è appena iniziata!

Con il Tour de France 2025 ormai alle porte, arriva un annuncio che unisce due mondi in apparenza distanti ma legati da una visione comune: MSC Crociere diventa Main Partner Ufficiale del Tudor Pro Cycling Team, squadra fondata dalla leggenda svizzera Fabian Cancellara. L'accordo, valido fino al termine della stagione 2027, è stato svelato a Lille, in occasione della presentazione ufficiale della corsa francese, dove sono state mostrate per la prima volta le nuove maglie del team. Ufficio stampa MSC MSC Crociere diventa Main Partner Ufficiale del Tudor Pro Cycling Team. Il brand MSC avrà una presenza forte e immediatamente riconoscibile: il logo sarà in primo piano sul kit da gara dei corridori, così come su tutte le ammiraglie, autobus e mezzi ufficiali del team.