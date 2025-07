Incidente stradale a Luzzana | morto un motociclista di 52 anni in ospedale un bimbo di nove

Una drammatica tragedia scuote la Bergamasca: un motociclista di 52 anni ha perso la vita e un bambino di nove anni è rimasto gravemente ferito in un incidente a Luzzana. La strada si trasforma ancora una volta in scenario di dolore e distruzione, lasciando la comunità sgomenta. Mentre le indagini proseguono, si rafforza il monito sull'importanza della prudenza alla guida e sulla necessità di prevenire simili tragedie.

Luzzana (Bergamo), 6 luglio 2025 – Ancora sangue sulle strade della Bergamasca. Roberto Ferri, 52 anni, residente a Cassina de’ Pecchi, è morto nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale avvenuto a Luzzana, in Val Cavallina. L’allarme è scattato intorno alle 17. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di uno scontro tra un’auto condotta da una donna di 46 anni con a bordo suo figlio e la moto della vittima. Ferito nello schianto un bambino di 9 anni. Vicino alla strada statale 42, teatro del sinistro, è atterrato l’elisoccorso decollato da Bergamo che ha trasportato il piccolo all’ospedale Papa Giovanni XXIII del capoluogo orobico, dove è arrivato in codice giallo pochi minuti dopo le 18. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it