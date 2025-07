The Odyssey John Leguizamo elogia Christopher Nolan | È un visionario

John Leguizamo, star di Carlito's Way e Moulin Rouge!, ha espresso parole di ammirazione nei confronti di Christopher Nolan, definendolo un visionario. Durante un’intervista a People, l’attore colombiano ha condiviso le emozioni vissute sul set di The Odyssey, il nuovo atteso kolossal del regista di Oppenheimer. L’esperienza in Marocco ha lasciato a Leguizamo ricordi indelebili, confermando ancora una volta il suo entusiasmo per questa collaborazione straordinaria, che promette di conquistare il pubblico.

In una recente intervista a People, John Leguizamo ha raccontato le emozioni provate nel recitare nell'ultimo atteso film diretto da Christopher Nolan, The Odyssey. L'attore colombiano non ha potuto parlare molto del suo ultimo ruolo nel kolossal ma ha raccontato di aver girato le sue scene in Marocco e in Sicilia, insieme a star del calibro di Matt Damon, Robert Pattinson e Tom Holland. Il primo teaser trailer di The Odyssey è stato presentato in anteprima esclusivamente nei cinema a luglio, prima di essere diffuso anche online su X e TikTok.

