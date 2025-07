Calciomercato Inter conferme sullo scambio Carboni-De Winter | le ultime

Il calciomercato dell’Inter si infiamma con nuove conferme: lo scambio tra i nerazzurri e il Genoa, che coinvolge Valentin Carboni e Koni De Winter, sta prendendo forma. Dopo le anticipazioni de Il Secolo XIX, anche La Repubblica conferma l’interesse dell’Inter nel mettere le mani sul centrale belga, mantenendo vivo il sogno di potenziare la difesa. Ma quali saranno le prossime mosse? Restate sintonizzati per tutte le novità di mercato.

Calciomercato Inter, arrivano conferme su un possibile scambio con il Genoa per arrivare a Koni De Winter. Si pensa di inserire nell’affare Carboni. Il Secolo XIX ne aveva parlato già ieri (trovate l’articolo sul nostro sito qui ), oggi è arrivata anche la conferma de La Repubblica: l’ Inter pensa di utilizzare Valentin Carboni per arrivare a Koni De Winter. Il centrale belga rimane nella lista dei desideri dei nerazzurri, ma la valutazione del Genoa è piuttosto alta, attorno ai 25 milioni di euro. Ecco quindi che il club meneghino pensa di utilizzare Valentin Carboni (già vicino al Grifone) come pedina di scambio, pur mantenendo una clausola per la recompra dell’argentino. 🔗 Leggi su Internews24.com