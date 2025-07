Padel Treviso si tinge d’azzurro | semifinale per Abbate-Montiel

Il padel a Treviso si tinge d’azzurro grazie al talento emergente Flavio Abbate, che conquista la semifinale al FIP Silver Mediolanum Padel Cup. Con il supporto del suo compagno Alvaro Montiel, il giovane siracusano dimostra di essere una promessa del panorama italiano, superando avversari di livello e scrivendo un nuovo capitolo nella sua brillante carriera. La passione e l’impegno di Abbate continuano a sorprendere: il suo percorso è solo all’inizio.

Roma, 5 lug. (askanews) – Flavio Abbate approda in semifinale al FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Treviso. Il 20enne siracusano, miglior talento italiano, in coppia con l'italo-argentino Alvaro Montiel ha superato i quarti di finale battendo gli spagnoli Gerard Arnaldos e Miguel Gonzalez con il punteggio di 6-1 7-6. Una settimana fa – si legge in una nota – Abbate si era fermato ai quarti nella tappa di Palermo dopo una sfida di altissimo livello contro Maxi Sanchez, ex numero uno del mondo, e Alex Ruiz, campione europeo in carica. "Un traguardo importantissimo – ha commentato Abbate -. Gerard e Miguel sono partiti più lenti, poi hanno alzato il ritmo.