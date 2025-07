Free Willy | la giovane star del film ricorda Michael Madsen | Era un' anima davvero speciale

La giovane star di Free Willy, Jason James Richter, ricorda con affetto il compianto Michael Madsen, interprete di Glen. Attraverso un toccante post su Instagram, Richter ha condiviso il suo dolore e i ricordi di un’esperienza cinematografica indimenticabile. La magia del set si rinnova nei ricordi di chi ha avuto il privilegio di lavorare con un attore così speciale, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti. La memoria di Madsen continuerà a vivere attraverso queste testimonianze genuine.

Jason James Richter ha pubblicato un post su Instagram per ricordare il compianto attore e l'esperienza sul set del film del 1993. Jason James Richter, l'attore che da bambino interpretò il piccolo protagonista Jesse in Free Willy - Un amico da salvare, ha pubblicato un messaggio su Instagram per esprimere il proprio dolore dopo la notizia della scomparsa di Michael Madsen. La star de Le iene, nel film del 1993, interpretava Glen, il padre affidatario del personaggio di Richter, e il protagonista del lungometraggio ricorda con grande affetto quel periodo. Il toccante ricordo di Michael Madsen della star di Free Willy "Ho appena ricevuto la notizia della scomparsa di Michael e volevo mandare le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e