Juventus l’agente di Vlahovic si incontra con Comolli

Il mercato della Juventus si anima con nuovi intrecci: l'agente di Vlahovic, Darko Ristic, si prepara a incontrare Comolli in un momento cruciale. La situazione dell'attaccante serbo, con il contratto in scadenza nel 2026, è al bivio tra rinnovo e possibile trasferimento. Quali mosse strategiche emergeranno da questo confronto? Solo il tempo svelerà se questa stretta di mano segnerà una svolta decisiva per il futuro di Vlahovic alla Juventus.

Il Caso Vlahovic al Bivio del Mercato La situazione di Dusan Vlahovic alla Juventus è in stallo. L'attaccante serbo, con un contratto in scadenza nel 2026, è al centro di un braccio di ferro con il club. Secondo *Calciomercato.com*, nei prossimi giorni l'agente di Vlahovic, Darko Ristic incontrerà il direttore

