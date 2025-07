La giocata di Hakimi del PSG contro il Bayern è pura magia | segna Dembelé ma il gol è tutto suo

Achraf Hakimi, protagonista indiscusso nella sfida tra PSG e Bayern, ha incantato i tifosi con una performance da vero fuoriclasse, regalando un assist spettacolare a Dembelé e lasciando il segno con un gol tutto suo. La sua magia in campo si conferma come uno dei momenti più brillanti di questo Mondiale per Club, facendo sognare i supporter e sottolineando il suo ruolo fondamentale nella squadra. Continua a leggere.

Achraf Hakimi è stato autore di un'altra partita perfetta nella vittoria del PSG sul Bayern, offrendo a Dembelè un assist d'altri tempi a seguito di un assolo da applausi. Ennesima perla di un Mondiale per Club in cui l'ex Inter ha già segnato anche altri due gol. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: hakimi - bayern - giocata - pura

La giocata di Hakimi del PSG contro il Bayern è pura magia: segna Dembelé ma il gol è tutto suo; Giroud senza maglia e Chelsea-Los Angeles FC non può ripartire: cosa è successo al Mondiale per Club.

Il giustiziere dell'Inter Hakimi e il Dortmund disastrosi: è trionfo Bayern, Lewandowski da urlo | Primapagina - Calciomercato.com - Il Bayern ha stravinto il derby di Germania, ha demolito e sorpassato il Borussia Dortmund e ora è a un solo punto dal capolista Borussia Mönchengladbach,. Lo riporta calciomercato.com

Inter, il Bayern vuole Hakimi | Calciomercato - L`esterno marocchino ha disputato una grande stagione in Serie A e conosce già il campionato. Da calciomercato.com