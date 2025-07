Chi affronterà Sonego agli ottavi di Wimbledon? C’è una doppia sconfitta Slam da vendicare

Wimbledon, sia sul rosso di Parigi, Ben Shelton si è dimostrato un avversario difficile da superare per Lorenzo Sonego. Tuttavia, la sfida degli ottavi rappresenta un'opportunità d'oro per vendicare le sconfitte passate e scrivere un nuovo capitolo in questa lunga rivalità. Chi vincerà questa volta? La risposta arriverà presto, ma una cosa è certa: il tennis riserva sempre sorprese emozionanti.

Tre Slam giocati e tre incroci con Ben Shelton. Si può riassumere in questo modo l’avventura di Lorenzo Sonego nei tornei più importanti del 2025: sulla sua strada si è sempre trovato il talentuoso statunitense e ha purtroppo sempre perso. Agli Australian Open si è arreso ai quarti di finale con il punteggio di 6-4, 7-5, 4-6, 7-6(4), mentre al Roland Garros ha perso al primo turno con il riscontro di 6-4, 4-6, 3-6, 6-2, 6-3. Sia sul cemento di Melbourne che sulla terra rossa di Parigi sono andate in scena due autentiche maratone, ma purtroppo è sempre stato l’americano a prevalere. L’auspicio è che la musica possa cambiare agli ottavi di finale di Wimbledon, dove il tennista piemontese si troverà nuovamente davanti quello che si è rivelato un autentico tabù negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Chi affronterà Sonego agli ottavi di Wimbledon? C’è una doppia sconfitta Slam da vendicare

