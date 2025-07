Bonny Inter l’ex agente svela | Maresca disse che poteva diventare un fenomeno

L’arrivo di Ange-Yoan Bonny all’Inter ha fatto parlare di sé, grazie anche alle rivelazioni dell’ex agente del giovane talento, Bonny Inter. Questi ha svelato retroscena intriganti sul potenziale del nuovo centravanti nerazzurro, definendolo un possibile fenomeno. Dopo una trattativa lunga e complessa, il francese si prepara a lasciare il Parma per approdare a Milano, pronto a conquistare il cuore dei tifosi e scrivere nuove pagine di successo.

Bonny Inter, l’ex agente ha svelato alcuni interessanti retroscena sul nuovo centravanti nerazzurro. Le sue dichiarazioni a Footmercato. Dopo una trattativa che sembrava interminabile, Ange-Yoan Bonny è diventato un nuovo giocatore dell’ Inter. Il centravanti francese arriva dal Parma per 23 milioni di euro + bonus e il prossimo anno sarà presumibilmente il terzo attaccante nerazzurro, dietro a Lautaro e Thuram e davanti a Pio Esposito. Il classe 2003 ha dato prova del suo talento e dei suoi margini di crescita nelle ultime stagioni in Emilia, e ora dovrà confermarsi in un top club. Nel frattempo, intervistato da Footmercato, il suo ex agente Yvan Le Mée, ha svelato alcuni retroscena sul ragazzo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, l’ex agente svela: «Maresca disse che poteva diventare un fenomeno»

In questa notizia si parla di: inter - bonny - agente - svela

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

Per Bonny è duello Napoli-Inter, ma ci sono due i fattori in favore dei nerazzurri; Nuovo centravanti Napoli, Manna anticipa l'Inter: ha già l'accordo con l'agente; Joao Felix: Su di me c'era pure l'Inter, il mio agente me ne ha parlato. Ma per me sarebbe stato....

Calciomercato Inter news/ Nico Paz, ecco il piano! Calhanoglu svela un retroscena (27 dicembre 2024) - IlSussidiario.net - Calciomercato Inter news: i nerazzurri si muovono su Nico Paz, mentre Hakan Calhanoglu svela un retroscena estivo, oggi venerdì 27 dicembre 2024. Riporta ilsussidiario.net

Bonny Inter, si lavora senza sosta: l’obiettivo è chiudere prima del Mondiale per Club, la situazione - Pio Esposito Inter, l’agente non si nasconde: «Piace molto al Napoli, ... Secondo informazione.it